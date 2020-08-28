Москва, , 11:30 — REGNUM Продукты питания с сахаром, трансжирами и красителями негативно влияют на иммунитет. Об этом рассказала врач-диетолог, дерматокосметолог Ирина Лизун в в интервью радио Sputnik.

«Избыточное потребление сахара способно изменять микрофлору, а микрофлора связывает иммунные реакции организма», — пояснила Лизун.

Снижают иммунитет и трансжиры. Они появляются при пережарке блюд на одном масле, присутствуют в продуктах из растительных масел, в полуфабрикатах.

Также вредны усилители вкуса, ароматизаторы и красители, которые помечены буквой Е. По словам эксперта, их влияние может проявиться при постоянном суммарном воздействии.

Также для иммунитета опасен однообразный рацион с высоким содержанием жиров и углеводов, привычка питаться фастфудом. Нехватка полезных веществ критично отразится на сопротивляемости организма.

«Если у человека в рационе изо дня в день только картошка, макароны, свинина и огурцы — автоматом назревает дефицит витаминов, микроэлементов и антиоксидантов», — предупредила врач-диетолог.

Читайте также: Диетолог назвала полезные и вредные блюда из картофеля