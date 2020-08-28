Смоленск, , 11:09 — REGNUM 21 новый случай заражения коронавирусом подтверждён на территории Смоленской области за минувшие сутки, данные 28 августа опубликованы федеральным оперативным штабом.

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За сутки скончался один пациент с коронавирусом. За 27 августа выписаны с выздоровлением после коронавируса 25 человек.

Всего в регионе с конца марта положительные результаты тестов на коронавирус подтвердились у 6123 человек, 5242 выздоровели. Скончались от осложнений на фоне коронавируса 127 пациентов.