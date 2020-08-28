Хабаровск, , 11:11 — REGNUM В Хабаровском крае все ученики начальных классов будут получать бесплатное горячее питание, стоимость завтрака и обеда зависит от населённого пункта, где находится школа, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе регионального правительства.

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Следите за развитием событий в трансляции: «К чему готовиться родителям — как будут работать школы с 1 сентября?»

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На обеспечение детей бесплатным питанием из федерального бюджета выделено 313 млн рублей, ещё 80 млн — из краевого. Кроме того, в общую копилку вложатся и муниципальные бюджеты.

Примерная стоимость завтрака для одного младшеклассника ещё пока не известна, но меню будет соответствовать нормам СанПиН и должно включать в себя горячее блюдо и напиток.

По-прежнему на бесплатное одноразовое горячее питание могут рассчитывать ученики 5−11 классов из малоимущих и многодетных семей, на бесплатное двухразовое питание — дети с ограниченными возможностями здоровья.

Как сообщало ИА REGNUM, в Дальнегорске Приморского края местные власти только 26 августа выделили управлению образования денежные средства из резервного фонда для приобретения бактерицидных рециркуляторов для обеззараживания воздуха и медицинских масок.