Курган, , 11:07 — REGNUM В Курганской области за сутки лабораторно подтверждены 20 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией. Об этом сообщает региональный оперативный штаб.

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Восемь из них выявлено в Кургане, остальные — в Кетовском, Белозерском, Каргапольском, Далматовском, Сафакулевском, Куртамышском районах.

Всего с начала пандемии в Курганской области на 28 августа, по данным штаба, зарегистрировано 2934 случая заражения новой коронавирусной инфекцией.

По информации сайта Роспотребнадзора «Стопкоронавирус.рф», в Курганской области к 28 августа от коронавируса излечились 2540 человек, 17 пациентов с COVID-19 скончались.