Москва, , 11:10 — REGNUM В ближайшие пять дней почти на всей российской территории ожидается аномально теплая температура воздуха. Об этом 28 августа рассказал научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

«В течение пяти дней температура практически на всей территории страны будет выше нормы», — приводит его слова ТАСС.

Также синоптик отметил, что только 5% территории страны станут исключением из этого и указал, что самые значительные аномалии температуры воздуха будут наблюдаться на Урале и юге Западной Сибири.

«Там температура на 6−8 градусов выше нормы», — уточнил Вильфанд и добавил, что исключением станет северо-восточная часть России, где температура воздуха будет около климатической нормы и немного ниже ее.

Как передавало ИА REGNUM, ранее в Гидрометцентре РФ сообщили, что в пятницу, 28 августа, в Москве будет облачно, дождь, местами гроза, температура воздуха +19… +21 °С.