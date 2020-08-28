Новосибирск, , 11:03 — REGNUM В Новосибирской области госпитализированы 18 детей с подозрением на COVID-19, в том числе дети с подтверждённым диагнозом. Об этом сообщил оперативный штаб региона. Уточняется, что взрослых пациентов с COVID-19, а также с подозрением на него в инфекционных стационарах Новосибирска — 913, в районные больницы с подозрением на подтверждённым диагнозом госпитализированы 443 пациента.

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Под наблюдением врачей сейчас находятся 384 новосибирца, 35 758 человек сняты с меднаблюдения.

Всего в регионе сделано 407 635 тестов на коронавирус.

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