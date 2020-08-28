Стокгольм, , 11:11 — REGNUM Около сотни активистов движения «Восстание против вымирания» (Extinction Rebellion), борющегося против изменения климата ненасильственными методами, проводят демонстрацию в центре Стокгольма. Экоактивисты блокировали движение на подступах к Рискдагу. Об этом 28 августа сообщила новостная служба Sveriges Radio.

По данным журналистов, в блокировке двух мостов Васабрун и Норрбру, соединяющих остров Хельгеандсхольмен с остальной частью столицы, участвовали порядка 50 человек. Так как людей было слишком много, полиция была вынуждена вмешаться в происходящее и оттеснить протестующих с проезжей части.

«Людей было слишком много, поэтому мы решили их развести, но с целью диалога с активистами», — заявил полицейский Матс Эрикссон.

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