Стокгольм, 28 августа 2020, 11:11 — REGNUM Около сотни активистов движения «Восстание против вымирания» (Extinction Rebellion), борющегося против изменения климата ненасильственными методами, проводят демонстрацию в центре Стокгольма. Экоактивисты блокировали движение на подступах к Рискдагу. Об этом 28 августа сообщила новостная служба Sveriges Radio.
По данным журналистов, в блокировке двух мостов Васабрун и Норрбру, соединяющих остров Хельгеандсхольмен с остальной частью столицы, участвовали порядка 50 человек. Так как людей было слишком много, полиция была вынуждена вмешаться в происходящее и оттеснить протестующих с проезжей части.
Читайте развитие сюжета: В центре Стокгольма полиция разогнала протестующих экоактивистов