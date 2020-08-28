Рязань, , 11:03 — REGNUM За последние сутки положительный тест на коронавирус подтверждён у 31 жителя Рязанской области, сообщили 28 августа в региональной оперативной рабочей группе. В лечебных учреждениях находятся 147 пациентов.

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Всего в Рязанской области выявили 7078 носителей коронавируса. На подтверждение в региональный минздрав направлено ещё 27 положительных тестов. С начала пандемии выздоровели 6219 человек.

В рязанских больницах остаются 147 пациентов, в тяжёлом состоянии 14 человек, восемь из которых подключены к аппаратам ИВЛ.