Москва, , 11:01 — REGNUM Депутат Госдумы Николай Николаев («Единая Россия») рекомендует учителям в случае давления предъявлять ответ главы Минздрава Михаила Мурашко о добровольности вакцинации от коронавируса.

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«Вот моя инструкция для тех учителей, кто по каким-либо причинам не хочет прививаться, но руководство школы вынуждает: найдите в интернете ссылки на эту публикацию или воспользуйтесь приведённой ссылкой, распечатайте публикацию и предъявите тем, кто вас вынуждает вакцинироваться», — написал Николаев в ТГ-канале.

Как сообщало ранее ИА REGNUM, депутат Госдумы Николай Николаев направил ряд запросов в Минздрав, Минпросвещения и профсоюзы учителей на тему прав и обязанности учителей в связи с вакцинацией от коронавируса.

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