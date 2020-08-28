Тула, , 11:01 — REGNUM 27 новых случаев заражения коронавирусом подтвердилось за минувшие сутки на территории Тульской области, данные опубликовал 28 августа федеральный оперативный штаб.

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За сутки скончались два пациента с диагностированным COVID-19. Также 47 пациентов с ранее выявленным коронавирусом признаны выздоровевшими.

Всего в Тульской области за период с марта положительные результаты тестов на коронавирус подтвердились у 9167 человек, 7956 выздоровели. 317 человек скончались от осложнений на фоне коронавируса.