Пенза, , 11:16 — REGNUM В Пензенской области по информации на 28 августа коронавирусная инфекция подтверждена у 7929 человек. За сутки положительные тесты на COVID-19 получили еще 66 жителей региона, сообщает общероссийский оперативный штаб по борьбе с COVID-19.

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Всего с начала пандемии выздоровели 7476 пензенцев, за сутки — 59 пациентов. С момента начала наблюдения скончались 106 человек. За сутки от инфекции умер 61-летний мужчина. О его гибели сообщила руководитель пресс-службы губернатора Дина Черёмушкина.

Ранее ИА REGNUM сообщало, в городе Заречный Пензенской области приостановил прием посетителей многофункциональный центр. Посетителей, которые были записаны на прием заранее, примут в любое удобное для них время, но только после открытия МФЦ.

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