Женева, Швейцария, , 11:00 — REGNUM Пандемия коронавирусной инфекции сказалась на психическом здоровье миллионов людей по всему миру, заявил генеральный директор ВОЗ Тедрос Аданом Гебрейесус.

Следите за развитием событий в трансляции: «Мир против коронавируса: стабилизация или «вторая волна»? — все новости»

«COVID-19 повлиял на психическое здоровье миллионов в том, что касается вызванной им тревоги и страха», — сказал он.

Глава ВОЗ обратил внимание на то, какое воздействие на психику человека оказывает отсутствие социального взаимодействия. При этом психическое здоровье и до пандемии было «забытым вопросом в глобальном здравоохранении», уточнил он.

Всего в мире около «миллиарда людей живут с психическими расстройствами, каждый год три миллиона умирают от вредоносного употребления алкоголя».

Как сообщало ИА REGNUM, по последним данным, всего в мире выявлено 24,4 млн случаев заражения коронавирусом. От осложнений, вызванных COVID-19, скончались 831 тыс. человек, выздоровели 16 млн человек.

На первом месте по числу выявленных случаев находятся США — 5,8 млн. Далее идут Бразилия (3,7 млн), Индия (3,3 млн), Россия (972 тыс.) и Перу (621 тыс.)

Читайте также: В России выявили 4829 новых носителей коронавируса