Москва, , 11:00 — REGNUM Против ношения медицинских масок детьми в школах высказались почти половина родителей (47%). Их аргументы — «маска затрудняет работу легких», «ребенок не выдержит несколько часов в маске», показал опрос рекрутингового агентства Superjob.ru.

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Будут настаивать на ношении маски ребенком 37% родителей при условии, если школа будет бесплатно предоставлять средства защиты (11%), намерены обеспечивать детей масками за свой счет (26%).

Чаще настаивают на ношении ребенком маски мужчины, чем женщины — 43% против 32%. Меньше сторонников масочного режима в школах среди родителей моложе 34 лет (25%) и старше 45 лет (41%).

Опрос проведен: 26—27 августа 2020 года. Опрошены 1000 родителей школьников в 264 населенных пунктах во всех округах России.

Как сообщало ИА REGNUM, педагоги и обслуживающий персонал в школах Дагестана с началом нового учебного года должны будут соблюдать масочный режим.

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