Иркутск, , 10:58 — REGNUM Власти Иркутской области решили продлить масочный режим из-за пандемии коронавируса. Как сообщает сегодня, 28 августа, оперативный штаб региона, на этот же срок остается в силе рекомендация для граждан 65 лет и старше соблюдать режим самоизоляции.

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Также сохраняются выплаты пособий по временной нетрудоспособности застрахованным лицам данной возрастной категории за счет средств Фонда соцстрахования.

Как уже сообщало ИА REGNUM, эпидемиологическая ситуация в Иркутской области остаётся напряжённой: на 28 августа общее число выявленных носителей коронавируса составляет уже 16 660 человек, причём 77 добавилось только за последние сутки. От COVID-19 скончался ещё один пациент.

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