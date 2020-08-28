Москва, , 10:58 — REGNUM Студенты российских вузов будут обязаны носить защитные маски в стенах учебных учреждений, поскольку это является одним из условий начала учебного года в очном формате. Об этом в ходе Совета ректоров медицинских вузов заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова.

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«Одним из условий начала учебного года является ношение масок для всех», — сказала Попова.

Она напомнила о том, что студенты являются наиболее активной по взаимодействию и числу контактов прослойкой населения России, и данное условие на первом этапе ставится как «неизбежное».

Попова не исключила, что впоследствии масочный режим в вузах будет отменён, но нынешнее решение продиктовано тем, что участники больших сообществ — таких, как студенческие — летом бывали во многих местах и общались с разными людьми, и поэтому важно защитить как студентов, так и преподавательский состав.

Глава Роспотребнадзора также отметила, что маски необходимо менять раз в три часа, поэтому в каждом вузе должен быть условия для замены масок и сбора использованных масок.