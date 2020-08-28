Москва, , 11:06 — REGNUM О том, как уберечь себя от остаточных пестицидов, используемых при выращивании овощей и фруктов и содержащихся в них, рассказал эксперт по органическому земледелию Яков Любоведский.

Специалист в интервью радио Sputnik подчеркнул, что использующиеся при выращивании урожая пестициды могут негативно влиять на здоровье, так как многие овощи и фрукты активно впитывают их в себя. При этом то, что пестицид разрешен законом к использованию, как отмечает Любоведский, ещё не означает его безопасность.

«Сегодня в продуктах овощах и фруктах очень много содержится остаточных накопительных пестицидов. Особенно осторожно надо быть с овощами и фруктами. Сегодня очень часто даже фермеры выдают свою напичканную до предела пестицидами продукцию за натуральную», — отметил он.

Также эксперту указал, что в наибольшей степени остаточные пестициды содержат горох и семена подсолнечника, включая подсолнечное масло, что связано с тем, что перед уборкой данные культуры подсушивают с помощью гербицидов.

«На растения выливают яды, для того, чтобы сохранить урожай. Бобы и семечки могут раньше времени растрескаться. Этот процесс называется десикация. Причем, яды могут вылить за неделю, а то и за пару дней до уборки урожая», — заявил Любоведский.

Ввиду этого он посоветовал искать горох только органического производства, приобретать подсолнечное масло только у проверенных производителей и не доверять так называемым «фермерским» продуктам, так как последние также слишком увлеклись данными химикатами и во много превзошли в этом большие аграрные хозяйства.

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