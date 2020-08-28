Москва, , 11:07 — REGNUM Генеральная прокуратура РФ утвердила обвинительное заключение по уголовному делу о коррупции против депутата Госдумы Вадима Белоусова («Справедливая Россия») и его тёщи Маргариты Бутаковой. Об этом сообщает 28 августа пресс-служба надзорного ведомства.

Белоусову и Бутаковой инкриминируют получение взятки в особо крупном размере (ч. 6 ст. 290 УК РФ). По версии следствия, Белоусов и Бутакова, которая работала главным бухгалтером челябинского «Первого хлебокомбината», входили в преступную группу вместе с экс-губернатором Челябинской области Михаилом Юревичем и иными лицами.

Указанная группа в 2010—2014 годах получила взятку от представителей дорожно-строительного холдинга. За это холдингу обещали «оказание общего покровительства». Общая сумма взятки составила 3 млрд рублей.

В Госдуме Белоусов представляет Удмуртию, Кировскую и Тамбовскую области.

Как сообщало ИА REGNUM, в 2018 году Белоусова лишили депутатской неприкосновенности и привлекли к уголовной ответственности. Он был задержан в марте 2019 года, но избежал ареста. Бывший челябинский губернатор Юревич находится в международном розыске.

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