Казань, , 11:14 — REGNUM В Татарии по состоянию на 28 августа заражены коронавирусом 6424 человека, за сутки инфицированы еще 28 пациентов. Всего с начала пандемии выздоровели после заражения инфекцией 5258 человек, за последние 24 часа — 23 пациента. Скончались с момента начала наблюдения 59 жителей региона, сообщает республиканский оперативный штаб по борьбе с COVID-19.

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Из числа новых заболевших 24 человека лечатся на дому, в стационары госпитализировали четверых пациентов. Снова самое большое количество инфицированных в возрасте от 30 до 50 лет — восемь человек. В Казани положительные тесты на COVID-19 получили 19 жителей.

Ранее ИА REGNUM сообщало, управление Роспотребнадзора по Татарии разъяснило порядок действий при вспышке коронавируса в школах. Так, если один из учеников заболеет новой инфекцией, домой на карантин отправят весь класс. Если коронавирус выявят у педагога — все контактирующие с ним учителя.

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