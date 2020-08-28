Брянск, , 10:57 — REGNUM 28 новых случаев заражения коронавирусом зарегистрированы в Брянской области за прошедшие сутки. Выздоровели 23 пациента, сообщили 28 августа в региональном оперативном штабе.

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Всего в Брянской области к этому часу подтвердили 8125 случаев заражения коронавирусом. Выздоровели 6689 человек.

За сутки лаборатории исследовали 1237 тестов.