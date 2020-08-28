Казань, , 11:13 — REGNUM В Татарии подтвердились два смертельных исхода среди пациентов с коронавирусом. Об этом стало известно по информации оперативного штаба по борьбе с COVID-19.

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Первый случай — 68-летний мужчина. Жителя Черемшанского района доставили в Альметьевский госпиталь. Пациента госпитализировали в отделение анестезиологии и реанимации с внебольничной двусторонней пневмонией в крайне тяжелом состоянии. Коронавирус идентифицировали в результате лабораторного тестирования.

Второй случай — 35-летний мужчина. Больного госпитализировали во временный инфекционный госпиталь на базе городской клинической больницы №7 в Казани с новой коронавирусной инфекцией, осложненной пневмонией. Причину смерти установили в результате вскрытия.

Таким образом, по состоянию на 28 августа в республике скончались 59 пациентов с коронавирусом.

ИА REGNUM ранее сообщало, за минувшие сутки в России от коронавирусной инфекции умерли 110 человек. Всего с начала распространения коронавируса зафиксировали 16 914 летальных исходов.

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