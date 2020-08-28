Тверь, , 10:54 — REGNUM 25 новых случаев заражения коронавирусом подтвердилось за минувшие сутки в Тверской области, сообщили в региональном оперативном штабе 28 августа.

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Три пациента с COVID-19 за минувшие сутки скончались. Выписаны с выздоровлением после коронавируса 22 пациента.

Всего в регионе за период пандемии положительные результаты тестов на коронавирус подтвердились у 5333 человек, признаны выздоровевшими из них уже 4152 пациента. 187 человек с подтвержденным заражением коронавирусом скончались.