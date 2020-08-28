Санкт-Петербург, , 10:56 — REGNUM Несмотря на сохраняющиеся в Петербурге ограничительные меры в связи с пандемией коронавирусной инфекции, с 28 по 30 августа в городе уже в 14-й раз состоится Фестиваль цветов. По традиции главным событием фестиваля станет красочный Парад цветов по Невскому проспекту в сопровождении духовых оркестров.

Фестиваль цветов в 2019 году Дарья Драй © ИА REGNUM

«В этом году мы посвящаем фестиваль врачам и медсестрам, которые ежедневно борются за здоровье и жизни наших горожан», — сообщил губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов. По его словам, помимо денежных выплат медработникам, противостоящим коронавирусу, им нужны и другие положительные эмоции, которые подарит цветочный фестиваль.

Для петербургских медиков состоится гала-концерт «Бал цветов» в Петропавловской крепости. Сюда также будут приглашены учителя петербургских школ.

Пройдут на фестивале и состязания флористов в конкурсных номинациях: лучший букет, лучший цветочный костюм, лучший цветочный зонт и лучший головной убор.

Трансляция прямого эфира Фестиваля цветов будет организована на официальном городском туристическом портале visit-petersburg.ru, а также на сайте одного из городских СМИ. В официальной группе фестиваля зрители смогут проголосовать за понравившиеся панно или платформу. Финалом праздника станет выставка цветочных арт-объектов.

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