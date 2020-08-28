Новосибирск, , 10:51 — REGNUM В Новосибирской области за минувшие сутки выявлено 46 новых случаев заражения коронавирусом. Выписаны за это же время 38 пациентов. Об этом сообщает оперативный штаб региона.

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«Скончались ещё три пациента: мужчина, ему было 65 лет, и женщины в возрасте 77 лет и 80 лет. Всего в регионе от коронавируса умерли 352 человека, — уточняется в оперативном сообщении. — В отделениях реанимации находятся 39 человек, на ИВЛ — пять пациентов».

Всего в регионе выявлено 11 238 случаев заражения коронавирусом, 9 930 пациентов выздоровели.