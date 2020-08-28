Белгород, , 10:53 — REGNUM Ещё 44 случая заражения коронавирусом подтверждено в Белгородской области за минувшие сутки. Выздоровели 75 человек, сообщили 28 августа в федеральном оперативном штабе.

Следите за развитием событий в трансляции: «Коронавирус в России: регионы в режиме повышенной готовности — все новости»

Следите за развитием событий в трансляции: «Коронавирус в России: регионы в режиме повышенной готовности — все новости»

С начала пандемии в регионе выявили 7239 носителей коронавируса. Завершили лечение выздоровлением 6493 человека.

В России за сутки подтвердили 4829 случаев заражения коронавирусом.