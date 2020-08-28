Пермь, , 10:49 — REGNUM В Пермском крае, за сутки, по состоянию на 28 августа, от коронавирусной инфекции скончались трое пациентов, сообщает краевой минздрав.

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С начала пандемии в регионе зафиксировано 336 летальных исходов пациентов с COVID-19. Медики называют причиной смерти в 209 случаях коронавирусную инфекцию, в 127 — сопутствующие заболевания.

Напомним, на сегодняшний день в Прикамье выявлено 7 697 случаев заражения коронавирусом. Вылечились 5 395 пациентов.

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