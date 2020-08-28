Харьков, Украина, , 11:00 — REGNUM В больнице Харькова находятся четверо пострадавших при нападении украинских неонацистов на микроавтобус. Об этом в комментарии телеканалу «Суспильне» сообщила 28 августа секретарь Харьковского горсовета Ольга Мирошниченко.

«Всем оказана помощь, состояние стабильное — все мужчины находятся в обычных палатах», — рассказала она.

Напомним, ранее члены двух экстремистских организаций напали на членов организации «Патриоты за жизнь», ехавших в микроавтобусе по трассе Киев-Харьков.

По данным депутата Верховной рады Украины Ильи Кивы, автобус обстреляли из автоматического оружия, а находившихся в нём людей сильно избили.

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Ранее происшествие прокомментировал президент Украины Владимир Зеленский. Он заявил, что на Украине нельзя допустить повторения «лихих 90-х».

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