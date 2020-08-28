Воронеж, , 10:47 — REGNUM 113 новых случаев заражения коронавирусом подтвердились за минувшие сутки в Воронежской области, сообщили в федеральном оперативном штабе 28 августа. Это максимальное число новых носителей с середины июля.

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90 пациентов выписаны с выздоровлением. В федеральной статистике новых смертельных исходов не зафиксировано.

Всего в Воронежской области подтверждено 13 849 случаев заражения коронавирусом, 12 378 человек выздоровели. Скончались, согласно данным регионального оперштаба на 27 августа, 125 пациентов с COVID-19, по данным федеральной статистики на 28 августа — 107 человек.