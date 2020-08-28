Томск, , 10:46 — REGNUM В Томском политехническом университете (ТПУ) учебный год начнется 1 сентября в очном режиме. Студенты, находящиеся в Томске, будут посещать занятия в аудиториях. А для студентов, в том числе иностранных, которые пока не приехали и будут прибывать в Томск поэтапно, будут организованы трансляции занятий в формате видеоконференций. Об этом ИА REGNUM сообщил проректор по образовательной деятельности ТПУ Михаил Соловьев.

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Уточняется, что иностранные студенты смогут вернуться в Томск и заселиться в общежития только после официального открытия границ между государствами.

Напомним, ТПУ является участником проекта «5−100».

Как сообщало ИА REGNUM, коррективы в работу образовательных учреждений пришлось внести в связи с угрозой распространения коронавируса. Школы, колледжи, вузы и так далее должны соблюдать рекомендации Роспотребнадзора.

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