Москва, 28 августа 2020, 10:46 — REGNUM 50 финалистов и победителей всех трех сезонов конкурса «Лидеры России» — флагманского проекта президентской платформы «Россия — страна возможностей» — наградили благодарственными письмами Президента Российской Федерации Владимира Путина и памятными медалями «За бескорыстный вклад в организацию Общероссийской акции взаимопомощи #МыВместе». Награды также получили заместитель генерального директора АНО «Россия — страна возможностей» Владислав Даванков и проректор по образованию Мастерской управления «Сенеж» Мария Афонина.
В церемонии награждения, проходившей в Москве, приняли участие Первый заместитель Руководителя Администрации Президента РФ Сергей Кириенко, Министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко и генеральный директор АНО «Россия — страна возможностей» Алексей Комиссаров.
Подводя итоги акции #МыВместе, Первый заместитель Руководителя Администрации Президента РФ Сергей Кириенко отметил, что для каждого человека важно чувствовать, что он не один, что есть люди, которые всегда готовы прийти на помощь.
Первый заместитель Руководителя Администрации Президента РФ также отметил, что сформированные традиции проявления поддержки и доброты будут сохранены и в последующем.
Министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко сообщил, что во время пандемии многие неравнодушные люди предлагали свою помощь медицинским работникам: «Мы сделали многое вместе! Те результаты, тот порыв, та самоотдача — это то, что характерно для граждан нашей страны. Спасибо врачам, благодаря которым мы поняли, что медицинский работник — это своего рода боец и герой, который стоит на передовой. В период пандемии мы ощутили, что стоим плечом к плечу. Я искренне благодарен каждому из вас — тех, кто принял участие в акции. Наша страна продемонстрировала уникальные способности — объединиться и дать мощный результат, которым есть повод гордиться».
По словам победителя первого сезона конкурса, председателя клуба Лидеров России «Эльбрус», директора Департамента кадровой политики и развития персонала Минэкономразвития РФ Татьяны Дьяконовой, получившей благодарность от Президента РФ за участие в акции #МыВместе, новое время принесло понимание того, что ушли в прошлое дни, когда решения всех общественных проблем граждане ожидали только от государства. В новом времени Лидеры сами привнесли свежие идеи и подкрепили их действиями.
За волонтерскую помощь больнице «Коммунарка» и работу на передовой были награждены сразу несколько членов клуба Лидеров России «Эльбрус» — Анжелика Куминова, Дмитрий Атаманов, Юрий Зобов и Дмитрий Баженов. Президент России также лично отметил работу волонтеров во время посещения больницы 24 марта.
Победитель второго сезона и победитель специализации «Здравоохранение» третьего сезона конкурса «Лидеры России», врач-реаниматолог Дмитрий Атамановвсю пандемию проработал в «красной зоне», неоднократно участвовал в донорских акциях.
Финалист конкурса «Лидеры России» 2018−2019 г. г, коммерческий директор ООО «Сфера» Анжелика Куминова стояла у истоков волонтёрского движения в «Коммунарке», помогла организовывать работу добровольцев — занималась набором, инструктажем, распределением и графиком. В результате ей удалось наладить процесс работы в больнице.
За волонтерскую деятельность наградили также финалистку специализации «Здравоохранение» конкурса «Лидеры России 2020», начальника отдела Департамента медицинского образования и кадровой политики в здравоохранении Минздрава РФ Александру Родионову. Как только начали развиваться события с новым коронавирусом, Александра приняла решение помочь врачам. В качестве добровольца она отправилась в «красную зону», помогала в самой разной работе — начиная от смены подгузника, заканчивая лечением пациентов.
Анжелика Куминова и Александра Родионова для помощи «Коммунарке» позвали и победителя конкурса «Лидеры России» 2018−2019 г.г., бизнес-куратора Дирекции стратегических преобразований ФГУП «НПО «Техномаш» им. С.А. Афанасьева Юрия Зобова. Его привлекли к волонтерской работе в отделе кадров — он принимал звонки от врачей и медсестер, предлагавших свою помощь больнице, проводил отбор, записывал на собеседования.
Финалист конкурса «Лидеры России» 2018−2019 г.г., директор проектного офиса по развитию международных компетенций АО «Русатом Оверсиз» (Госкорпорация «Росатом») Дмитрий Баженов осуществил более 100 заявок по доставке продуктов пожилым людям, а также провел более 700 часов, помогая медработникам и административному персоналу «Коммунарки», выполняя функции санитара, работника лаборатории, рекрутёра, работника аптеки, ответственного за внутренние и внешние коммуникации.
Финалисту специализации «Здравоохранение» конкурса «Лидеры России 2020», кандидату медицинских наук, заведующей отделом биомедицинских технологий ФГБУ «НМИЦ РК» Минздрава России Ильмире Гильмутдиновой вручили медаль #МыВместеза запуск всероссийской онлайн-платформы для реабилитации и восстановления пациентов, переболевших COVID-19.
По ее словам, для восстановления после перенесения непростого заболевания COVID-19 важна грамотная реабилитация. Для этого она с коллегами и создала платформу, чтобы профессионалы могли бесплатно помогать и тем пациентам, кто находится еще на самоизоляции, и тем, кто живет в отдалённых районах страны и не имеет возможность проходить очную медицинскую реабилитацию. Платформа «COVIDREHAB» позволяет врачам проводить онлайн-занятия ЛФК с инструктором, психотерапевтические сеансы, сеансы арт‑ и трудотерапии для коррекции неврологических нарушений, консультации по питанию и восстановлению микрофлоры кишечника.
На сегодня реабилитацию прошло более 900 человек. Проект успешно развивается в регионах — Самарской и Оренбургской областях, Алтайском крае. Также к нему стали подключаться Армения, Азербайджан, Казахстан.
Победитель специализации «Здравоохранение», суперфиналист конкурса «Лидеры России 2020», директор департамента «Онкология» группы компании «Р-Фарм» Вадим Кочкин был награжден памятной медалью #МыВместе и благодарственным письмом Президента РФ за организацию волонтерского движения «МедПризыв2020». 312 волонтеров из 29 городов помогали врачам в более 50 лечебных учреждениях, работали в регистратурах, оказывали помощь в транспортировке пациентов. Фармацевтическая компания Вадима обеспечивала врачей средствами индивидуальной защиты, отправляя гуманитарные поставки в больницы страны.
Финалист специализации «Здравоохранение» конкурса «Лидеры России 2020», заместитель главного врача по анестезиологии и реаниматологии Городской Клинической больницы №4 г. Москвы Андрей Ворыханов с момента распространения коронавируса возглавил службу выездных консультативных бригад анестезиологов-реаниматологов, в составе которой изначально было 9 человек. Потом эти специалисты вошли в состав других мультидисциплинарных бригад московских врачей, состоящих из анестезиологов-реаниматологов, инфекционистов, эпидемиологов, специалистов Роспотребнадзора, медицинских техников, лаборантов.
Победители конкурса «Лидеры России» 2018−2019 г.г. — советник губернатора Новгородской области, генеральный директор компании «Первый ИТ Альянс» Дмитрий Афанасьев и заместитель генерального директора ООО «Электрощит» Андрей Протопопов тоже активно участвовали в акции #МыВместе: сдавали кровь, развозили продукты и медикаменты пожилым людям, собирали гуманитарный груз для медицинских учреждений Новгородской области. В самый тяжелый период пандемии они отправили врачам тонну антисептиков, 1000 респираторов, а также защитных костюмов для работы в «красной зоне». Вклад каждого позволил сделать большое дело и добиться значимых результатов.
Как отметил еще один награжденный — суперфиналист конкурса «Лидеры России 2020», директор Института экономики и управления промышленными предприятиями НИТУ «МИСиС» Олег Калинский, уникальный проект #МыВместе даёт возможность каждому желающему помочь ближнему так, как это возможно для конкретного человека.
Общероссийская акция взаимопомощи #МыВместе была запущена 21 марта 2020 года одновременно с началом периода самоизоляции. Организаторами акции стали Всероссийское общественное движение «Волонтеры-медики», Общероссийский народный фронт и Ассоциация волонтерских центров.
В состав волонтерского корпуса #МыВместе вошли более 118 985 волонтеров, которые обрабатывали поступившие заявки от пожилых людейи маломобильных граждан, доставляли продукты, лекарства и предметы первой необходимости. Более 7 000 волонтеров с медицинским образованием помогали в более чем 287 медицинских организациях (в том числе в «красной» зоне), онлайн-волонтеры проводили образовательные и развлекательные мероприятия, оказывали моральную помощь одиноким пожилым людям, общаясь с ними через интернет и по телефону, 5 675 волонтеров-психологов оказывали квалифицированную помощь на горячей линии и в чат-боте всем нуждающимся, а 2 080 волонтеров-юристов проводили юридические консультации.
Всего за время акции помощь получили 3 450 646 человек. К акции присоединились 9 402 партнерских организации, в том числе и президентская платформа «Россия — страна возможностей».
Организаторы проекта сообщили, что акция #МыВместе получит свое продолжение в реализации нескольких проектов, направленных на регулярную помощь ветеранам Великой Отечественной войны, оказание психологической поддержки нуждающимся гражданам, а также помощь в чрезвычайных ситуациях.
К настоящему времени назначения на высокие должности получили более 200 «Лидеров России».