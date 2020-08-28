Москва, , 10:46 — REGNUM 50 финалистов и победителей всех трех сезонов конкурса «Лидеры России» — флагманского проекта президентской платформы «Россия — страна возможностей» — наградили благодарственными письмами Президента Российской Федерации Владимира Путина и памятными медалями «За бескорыстный вклад в организацию Общероссийской акции взаимопомощи #МыВместе». Награды также получили заместитель генерального директора АНО «Россия — страна возможностей» Владислав Даванков и проректор по образованию Мастерской управления «Сенеж» Мария Афонина.

«Лидеров России» наградили благодарственными письмами Президента РФ и памятными медалями #МыВместе» АНО «Россия — страна возможностей»

В церемонии награждения, проходившей в Москве, приняли участие Первый заместитель Руководителя Администрации Президента РФ Сергей Кириенко, Министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко и генеральный директор АНО «Россия — страна возможностей» Алексей Комиссаров.

Подводя итоги акции #МыВместе, Первый заместитель Руководителя Администрации Президента РФ Сергей Кириенко отметил, что для каждого человека важно чувствовать, что он не один, что есть люди, которые всегда готовы прийти на помощь.

«Важно чувствовать, что ты не один. Чувствовать, что есть люди, которые всегда готовы прийти на помощь. Чувствовать внимание и заботу. Работа в рамках акции #МыВместе для огромного количества людей, помимо материальной помощи, дала гораздо больше — она укрепила веру в человечность и добро. Это крайне важно для всех нас, ведь именно благодаря акции #МыВместе, работе волонтеров и вкладу всех неравнодушных людей, Россия одержала морально-нравственную победу. Мы показали, что в сложной ситуации мы объединяемся, помогаем друг другу и тому, кто в этом нуждается», — подчеркнул Сергей Кириенко.

Первый заместитель Руководителя Администрации Президента РФ также отметил, что сформированные традиции проявления поддержки и доброты будут сохранены и в последующем.

Министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко сообщил, что во время пандемии многие неравнодушные люди предлагали свою помощь медицинским работникам: «Мы сделали многое вместе! Те результаты, тот порыв, та самоотдача — это то, что характерно для граждан нашей страны. Спасибо врачам, благодаря которым мы поняли, что медицинский работник — это своего рода боец и герой, который стоит на передовой. В период пандемии мы ощутили, что стоим плечом к плечу. Я искренне благодарен каждому из вас — тех, кто принял участие в акции. Наша страна продемонстрировала уникальные способности — объединиться и дать мощный результат, которым есть повод гордиться».

«Многие говорят, что счастье — это помогать другим. То, что было сделано в рамках акции взаимопомощи #МыВместе, невозможно переоценить. Мне было очень приятно также принять участие в этой акции и оказать помощь тем, кому она была необходима. Эмоции, которые при этом испытываешь, трудно описать словами. Я хочу сказать огромное спасибо за ваши добрые сердца и добрые дела», — отметил Алексей Комиссаров.

По словам победителя первого сезона конкурса, председателя клуба Лидеров России «Эльбрус», директора Департамента кадровой политики и развития персонала Минэкономразвития РФ Татьяны Дьяконовой, получившей благодарность от Президента РФ за участие в акции #МыВместе, новое время принесло понимание того, что ушли в прошлое дни, когда решения всех общественных проблем граждане ожидали только от государства. В новом времени Лидеры сами привнесли свежие идеи и подкрепили их действиями.

«В акции #МыВместе приняли участие полуфиналисты, финалисты и победители конкурса «Лидеры России», члены Клуба «Эльбрус» из 30-ти регионов страны. Лидеры России создали площадку-агрегатор для малого и среднего бизнеса, проводили на бесплатной основе онлайн-занятия, вебинары и консультации по трудовым правам женщин с детьми, запустили производство по шитью масок и онлайн-платформу для реабилитации и восстановления пациентов, перенесших коронавирус, а также продолжают помогать старикам в отдаленных деревнях, организовывать акции сдачи крови, оказывать бесплатную юридическую, телемедицинскую поддержку граждан и гуманитарную помощь врачам, работать на передовой в Коммунарке, собирать игрушки для больниц и детских домов. Артем Наркевич, суперфиналист, победитель специализации «Наука» конкурса «Лидеры России 2020», заведующий научно-исследовательской лабораторией медицинской кибернетики и управления в здравоохранении, председатель совета молодых учёных и специалистов при Губернаторе Красноярского края является соучредителем Красноярского регионального отделения всероссийского общественного движения волонтеров «Волонтёры-медики», участвует в организации практически всей волонтерской поддержки в Красноярском крае и в рамках волонтерства он лично выполнил 270 заявок по доставке продуктовых наборов», — рассказала Татьяна Дьяконова.

За волонтерскую помощь больнице «Коммунарка» и работу на передовой были награждены сразу несколько членов клуба Лидеров России «Эльбрус» — Анжелика Куминова, Дмитрий Атаманов, Юрий Зобов и Дмитрий Баженов. Президент России также лично отметил работу волонтеров во время посещения больницы 24 марта.

Победитель второго сезона и победитель специализации «Здравоохранение» третьего сезона конкурса «Лидеры России», врач-реаниматолог Дмитрий Атамановвсю пандемию проработал в «красной зоне», неоднократно участвовал в донорских акциях.

Финалист конкурса «Лидеры России» 2018−2019 г. г, коммерческий директор ООО «Сфера» Анжелика Куминова стояла у истоков волонтёрского движения в «Коммунарке», помогла организовывать работу добровольцев — занималась набором, инструктажем, распределением и графиком. В результате ей удалось наладить процесс работы в больнице.

За волонтерскую деятельность наградили также финалистку специализации «Здравоохранение» конкурса «Лидеры России 2020», начальника отдела Департамента медицинского образования и кадровой политики в здравоохранении Минздрава РФ Александру Родионову. Как только начали развиваться события с новым коронавирусом, Александра приняла решение помочь врачам. В качестве добровольца она отправилась в «красную зону», помогала в самой разной работе — начиная от смены подгузника, заканчивая лечением пациентов.

«Я работала в «Коммунарке» с самого начала, с марта по май. Вместе с другими волонтерами проводили каждый день по 15−16 часов в больнице. Это был наш выбор. Самое страшное — это сама болезнь, потому что ее основная особенность, которую можно увидеть — невозможность дыхания человека. Это страх и ужас в глазах пациента. И ты ежедневно видишь это. Для меня лично, психологически сложно был именно это, когда не знаешь, чем помочь», — вспоминает Александра.

Анжелика Куминова и Александра Родионова для помощи «Коммунарке» позвали и победителя конкурса «Лидеры России» 2018−2019 г.г., бизнес-куратора Дирекции стратегических преобразований ФГУП «НПО «Техномаш» им. С.А. Афанасьева Юрия Зобова. Его привлекли к волонтерской работе в отделе кадров — он принимал звонки от врачей и медсестер, предлагавших свою помощь больнице, проводил отбор, записывал на собеседования.

«Кроме того, делали то, что должны делать мужчины в месте, где основная рабочая сила — это женщины и девушки — доставляли СИЗы и респираторы к чистому шлюзу, привозили из аптеки телеги с лекарствами и разгружали обеды для медиков и волонтёров. Что было самое страшное? Когда снимаешь трубку, говоришь: «Добрый вечер!» А в ответ слышишь: «Не можем дозвониться в морг, нам надо забрать тело, сказали, что к вам привезли». И ничем уже не можешь помочь. Только назвать добавочный морга. На сегодня активная фаза моего волонтерства завершена, я уже не работник Коммунарки, как и большинство моих товарищей-волонтёров, но продолжаю помогать ребятам дистанционно», — рассказал Юрий Зобов

Финалист конкурса «Лидеры России» 2018−2019 г.г., директор проектного офиса по развитию международных компетенций АО «Русатом Оверсиз» (Госкорпорация «Росатом») Дмитрий Баженов осуществил более 100 заявок по доставке продуктов пожилым людям, а также провел более 700 часов, помогая медработникам и административному персоналу «Коммунарки», выполняя функции санитара, работника лаборатории, рекрутёра, работника аптеки, ответственного за внутренние и внешние коммуникации.

«Одним из значимых мероприятий для меня стало участие в борьбе с COVID-19. В первый же день направился на дежурство в Коммунарку. Ключевым мотиватором для меня стало осознание того, что кому-то сейчас плохо, у кого-то не хватает возможностей, чтобы помочь всем нуждающимся. При таком раскладе я просто не мог оставаться дома. Данный волонтёрский опыт позволил показать коллегам, что даже при таких непростых условиях и рисках для собственного здоровья, стране без волонтёров не справиться», — признался Дмитрий Баженов.

Финалисту специализации «Здравоохранение» конкурса «Лидеры России 2020», кандидату медицинских наук, заведующей отделом биомедицинских технологий ФГБУ «НМИЦ РК» Минздрава России Ильмире Гильмутдиновой вручили медаль #МыВместеза запуск всероссийской онлайн-платформы для реабилитации и восстановления пациентов, переболевших COVID-19.

«Проект бесплатный, создан членами Совета молодых ученых. Вся методическая база разработана сотрудниками нашего центра. Всю технологическую основу и платформу сделали резиденты Сколково. Во время карантина возникла идея дистанционных занятий спортом. Мы предлагали всем желающим заниматься онлайн и стало обращаться большое количество людей, переболевших коронавирусом. Методики, используемые в программе реабилитации, разрабатывались профессорами и докторами наук нашего центра», — разъяснила Ильмира.

По ее словам, для восстановления после перенесения непростого заболевания COVID-19 важна грамотная реабилитация. Для этого она с коллегами и создала платформу, чтобы профессионалы могли бесплатно помогать и тем пациентам, кто находится еще на самоизоляции, и тем, кто живет в отдалённых районах страны и не имеет возможность проходить очную медицинскую реабилитацию. Платформа «COVIDREHAB» позволяет врачам проводить онлайн-занятия ЛФК с инструктором, психотерапевтические сеансы, сеансы арт‑ и трудотерапии для коррекции неврологических нарушений, консультации по питанию и восстановлению микрофлоры кишечника.

На сегодня реабилитацию прошло более 900 человек. Проект успешно развивается в регионах — Самарской и Оренбургской областях, Алтайском крае. Также к нему стали подключаться Армения, Азербайджан, Казахстан.

Победитель специализации «Здравоохранение», суперфиналист конкурса «Лидеры России 2020», директор департамента «Онкология» группы компании «Р-Фарм» Вадим Кочкин был награжден памятной медалью #МыВместе и благодарственным письмом Президента РФ за организацию волонтерского движения «МедПризыв2020». 312 волонтеров из 29 городов помогали врачам в более 50 лечебных учреждениях, работали в регистратурах, оказывали помощь в транспортировке пациентов. Фармацевтическая компания Вадима обеспечивала врачей средствами индивидуальной защиты, отправляя гуманитарные поставки в больницы страны.

«В настоящее время идет уже неактивная фаза нашей работы, силы сосредоточены на подготовке вакцины. Группа компаний «Р-Фарм» участвует в разработке, подготовке и производстве вакцин против COVID-19, которые будут использоваться не только в России, но и, возможно, в 30 странах за рубежом», — прокомментировал Вадим Кочкин.

Финалист специализации «Здравоохранение» конкурса «Лидеры России 2020», заместитель главного врача по анестезиологии и реаниматологии Городской Клинической больницы №4 г. Москвы Андрей Ворыханов с момента распространения коронавируса возглавил службу выездных консультативных бригад анестезиологов-реаниматологов, в составе которой изначально было 9 человек. Потом эти специалисты вошли в состав других мультидисциплинарных бригад московских врачей, состоящих из анестезиологов-реаниматологов, инфекционистов, эпидемиологов, специалистов Роспотребнадзора, медицинских техников, лаборантов.

«Самое большое достижение — это то, что мы все вместе смогли объединиться и направить свои усилия в одном направлении, что позволило достойно справляться с различными проблемами. Участие пришлось принимать во многих проектах. Мы старались откликаться на все задачи, которые ставили перед нами руководители, коллеги, пациенты. Все получилось также благодаря активному участию волонтеров и помощников. Мы занимались организацией лечебного процесса, перепрофилированием учреждений под наших пациентов, посещали регионы, передавая опыт московских управленческих решений на местах. Работа в регионах продолжается и сейчас», — поделился Андрей Ворыханов.

Победители конкурса «Лидеры России» 2018−2019 г.г. — советник губернатора Новгородской области, генеральный директор компании «Первый ИТ Альянс» Дмитрий Афанасьев и заместитель генерального директора ООО «Электрощит» Андрей Протопопов тоже активно участвовали в акции #МыВместе: сдавали кровь, развозили продукты и медикаменты пожилым людям, собирали гуманитарный груз для медицинских учреждений Новгородской области. В самый тяжелый период пандемии они отправили врачам тонну антисептиков, 1000 респираторов, а также защитных костюмов для работы в «красной зоне». Вклад каждого позволил сделать большое дело и добиться значимых результатов.

Как отметил еще один награжденный — суперфиналист конкурса «Лидеры России 2020», директор Института экономики и управления промышленными предприятиями НИТУ «МИСиС» Олег Калинский, уникальный проект #МыВместе даёт возможность каждому желающему помочь ближнему так, как это возможно для конкретного человека.

«Это могут быть не деньги. Часто это — время, которое сегодня как никогда дорого. Это — деятельность волонтера: от доставки продуктов тем, кто не может выйти во время самоизоляции из дома, до выгула собак пожилых или больных людей. Это может быть и сдача крови, если вы можете быть донором, и работа в многочисленных волонтерских центрах (обзвон нуждающихся, уточнение их потребностей, организация доставки продуктов, бытовых товаров и лекарств). Это может быть и психологическая помощь онлайн, просто поговорить с пожилыми людьми в период самоизоляции, рассказать о возможностях помощи им со стороны волонтеров. Многие волонтеры оказывали неоценимую помощь в медицинских центрах, включая «красные зоны». Я очень горжусь своим участием в этом замечательном проекте. Очень хорошо, что он продолжается, и есть возможность помогать и дальше», — заключил Олег Калинский.

Общероссийская акция взаимопомощи #МыВместе была запущена 21 марта 2020 года одновременно с началом периода самоизоляции. Организаторами акции стали Всероссийское общественное движение «Волонтеры-медики», Общероссийский народный фронт и Ассоциация волонтерских центров.

В состав волонтерского корпуса #МыВместе вошли более 118 985 волонтеров, которые обрабатывали поступившие заявки от пожилых людейи маломобильных граждан, доставляли продукты, лекарства и предметы первой необходимости. Более 7 000 волонтеров с медицинским образованием помогали в более чем 287 медицинских организациях (в том числе в «красной» зоне), онлайн-волонтеры проводили образовательные и развлекательные мероприятия, оказывали моральную помощь одиноким пожилым людям, общаясь с ними через интернет и по телефону, 5 675 волонтеров-психологов оказывали квалифицированную помощь на горячей линии и в чат-боте всем нуждающимся, а 2 080 волонтеров-юристов проводили юридические консультации.

Всего за время акции помощь получили 3 450 646 человек. К акции присоединились 9 402 партнерских организации, в том числе и президентская платформа «Россия — страна возможностей».

Организаторы проекта сообщили, что акция #МыВместе получит свое продолжение в реализации нескольких проектов, направленных на регулярную помощь ветеранам Великой Отечественной войны, оказание психологической поддержки нуждающимся гражданам, а также помощь в чрезвычайных ситуациях.

К настоящему времени назначения на высокие должности получили более 200 «Лидеров России».