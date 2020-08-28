Минск, , 10:58 — REGNUM Вечером 27 августа в Минске был арестован фотограф шведской газеты Dagens Nyheter Пол Хансен. Его продержали в отделении милиции в центре белорусской столицы в течение нескольких часов вместе с другими задержанными журналистами. Теперь Хансен вынужден покинуть территорию республики. Об этом 28 августа сообщила Dagens Nyheter.

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По информации издания, белорусская милиция произвела задержания около 50 журналистов, включая фотографа Dagens Nyheter Пола Хансена, который находился в стране для освещения продолжающихся протестов против президента Александра Лукашенко.

Хансена остановили около 18:00 на площади Независимости в центре Минска, а затем доставили в ближайшее отделение милиции. Там его держали вместе с примерно 20 другими журналистами, включая журналистов Reuters и BBC. Согласно заявлению МВД Белоруссии, целью задержания была проверка правового статуса нахождения журналистов в стране.

В происходящее вмешалась посол Швеции в Белоруссии Кристина Йоханнессон, она приехала в милицейский участок вскоре после задержания. Министр иностранных дел Швеции Анн Линде также оказалась вовлеченной в инцидент, в письменном комментарии Dagens Nyheter она заявила, что потребовала от официального Минска освобождения Хансена.

Приблизительно в 22:00 Пола Хансена выпустили из участка, который он покинул в сопровождении посла Йоханнессон. Теперь он вынужден покинуть страну 28 августа. Ему запретили въезд на территорию Белоруссии сроком на пять лет.

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