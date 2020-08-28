Пермь, , 10:41 — REGNUM В Пермском крае за сутки, по состоянию на 28 августа, выявлено 59 новых случаев заражения коронавирусом. В больницах получают лечение 47 человек, под меднаблюдением дома находятся 12 человек, сообщает краевой минздрав.

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Ежесуточный прирост случаев заражения составил 0,8%, а коэффициент распространения — 0,97 (на 27 августа — 0,96).

С начала пандемии в регионе выявлено 7 697 носителей SARS-CoV-2. Скончались 336 пациентов с COVID-19. Оправились от болезни 5 395 человек. Продолжают лечиться в стационарах 556 пациентов.

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