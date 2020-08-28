Москва, , 10:40 — REGNUM В России завершается акция по предоставлению кешбека за покупку туров по стране. 28 августа — последний день, когда можно приобрести путеквку, сообщили в Ассоциация туроператоров России (АТОР).

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По данным на 27 августа, программой кешбэка воспользовалось около 50 тыс. человек. Они приобрели туров и размещений в отелях России на 900 млн рублей. Всем участникам программы кешбэк в течение 5 дней успешно начисляется.

Подробности: Названы регионы РФ, за путешествие по которым можно получить кешбэк

Самые популярные направления — Краснодарский край, Крым и Ставрополье, Подмосковье, Алтайский край, Санкт-Петербург, Казань и Калининград (заезды с 1 октября).

Как сообщало ИА REGNUM, акция Ростуризма и платежной системы «Мир» стартовала 21 августа. Туристам возвращается до 20% от стоимости тура или размещения в отелях России.

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