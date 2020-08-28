Краснодар, , 10:40 — REGNUM 84 новых случая заражения коронавирусом подтверждены в Краснодарском крае за минувшие сутки, сообщили в региональном оперативном штабе 28 августа. Самому младшему из пациентов два года, самому старшему — 94 года.

Следите за развитием событий в трансляции: «Коронавирус в России: регионы в режиме повышенной готовности – все новости»

Лидерство по суточному числу заражений держит Краснодар — там выявили 34 носителей, на втором месте Туапсинский район с семью заразившимися, по пять случаев заражения зарегистрировано в Сочи и в Крымском районе, по три — в Калининском, Динском, Тимашевском районах. Среди заразившихся — трое детей: 13-летний подросток в Краснодаре, 16-летний в Динском районе и двухлетний ребёнок в Лабинском районе.

Всего в регионе положительные результаты тестов на коронавирус за период с 12 марта подтвердились у 10 941 человек, выздоровели 9134 пациента, 174 скончались. В тяжёлом состоянии на данный момент находятся 32 человека — они подключены к аппаратам ИВЛ и ЭКМО