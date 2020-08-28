Санкт-Петербург, , 10:37 — REGNUM За последние сутки в Санкт-Петербурге официально подтверждена смерть еще девяти человек от заболевания COVID-19, вызываемого коронавирусной инфекцией. Об этом 28 августа сообщили в федеральном оперативном штабе.

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По суточной смертности за истекшие сутки Петербург в этот раз уступил Москве, где скончались еще 10 человек. Однако в предыдущие дни петербургская суточная смертность обгоняла московскую. А по уровню летальности от «ковида» Петербург давно стал худшим в стране — 6,66% смертей от общего числа заболевших.

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С учетом новых данных общее количество смертей от COVID-19 в Санкт-Петербурге составляет на сегодня 2401 случай за всё время пандемии. Это второй показатель после Москвы (4786 умерших).

За последние сутки в России подтверждено 110 летальных случаев от коронавирусной инфекции. За весь период по России умерло 16 914 человек.

Напомним, за последние сутки в Петербурге выявили 187 новых случаев заражения. Выписали в связи с выздоровлением 86 пациентов.

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