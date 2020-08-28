Москва, , 10:44 — REGNUM За истекшие 24 часа на территории России было выявлено 4829 новых подтвержденных случаев заражения коронавирусом. Об этом 28 августа сообщает оперативный штаб по борьбе с COVID-19.

Следите за развитием событий в трансляции: «Коронавирус в России: регионы в режиме повышенной готовности – все новости»

Следите за развитием событий в трансляции: «Коронавирус в России: регионы в режиме повышенной готовности — все новости»

По его данным, в результате этого общее число выявленных заразившихся SARS-CoV-2 в стране достигло 980 405.

Также сообщается, что за это же время в России зафиксировали 110 летальных исходов от COVID-19. Суммарное количество скончавшихся от этого заболевания достигло 16 914.

При этом уточняется, что на данный момент в стране 798 466 человек вылечились от нового заболевания, 5905 из которых — за истекшие сутки.