Душанбе, , 10:34 — REGNUM В Таджикистане скончался еще один пациент с коронавирусом — общее число жертв COVID-19 достигло 68, сообщили в министерстве здравоохранения республики.

По состоянию на 27 августа в Таджикистане выявили 8449 случаев заражения коронавирусом, в том числе 36 — за минувшие сутки. Выздоровели 7246 пациентов, или 85,7% от общего числа заразившихся. Под наблюдением врачей остаются 80 человек.

Как сообщало ИА REGNUM, власти Таджикистана объединили праздник тыквы, дыни и арбуза из-за эпидемиологической ситуации в стране. Единый праздник бахчевых культур состоится 30 августа.

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