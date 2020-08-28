Черкесск, , 10:34 — REGNUM В Карачаево-Черкесии в случае необходимости могут вновь заработать госпитали для лечения пациентов, заразившихся коронавирусом. Их готовность к приему больных оценил министр здравоохранения республики Казим Шаманов, сообщили 28 августа в пресс-службе главы и правительства региона.

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По итогам посещения медицинских учреждений, находящихся в настоящее время в резерве, он сделал вывод, что госпитали могут быть полностью развернуты в трехдневный срок. Требуется проведение дополнительных работ лишь в противотуберкулезном диспансере. Здесь необходимо усовершенствовать систему вентиляции и увеличить количество точек кислорода.

Что касается наличия лекарств и средств индивидуальной защиты, то все госпитали сформировали их двухнедельных запас. В отношении кадрового состава ведется работа по формированию резерва медперсонала для лечения больных с коронавирусом.