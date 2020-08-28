Екатеринбург, , 10:35 — REGNUM В аэропорту «Кольцово» (Екатеринбург) таможенники задержали радиоактивную посылку. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в Уральском таможенном управлении.

Радиационный контроль не прошли пять металлических стержней в виде ручек, а также две металлические чайные ложки, завёрнутые в полиэтилен. Товары пришли из Китая, их происхождение неизвестно.

«Уровень допустимой радиации превышен: вместо естественных 0,11 мкЗв/ч прибор показал 1,42 мкЗв/ч. Зарегистрировано содержание радиоактивного изотопа торий-232», — сообщили в управлении.

Теперь посылка подлежит возврату отправителю.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в «Кольцово» задержали гражданина Киргизии с чемоданом, в котором находилось 79 млн рублей.

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