Москва, , 10:32 — REGNUM В новом учебном году родительских собраний в российских школах не будет — родителей не будут пускать на территорию школы. Об этом на заседании комитета Госдумы по здравоохранению сообщила директор департамента администрирования и контроля Министерства просвещения России Тамара Романова.

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Все мероприятия с родителями будут проходить в онлайн-режиме, отметили в ведомстве.

Сообщается также, что будет отменён звонок с уроков, поскольку у каждого класса будет индивидуальное расписание.

Помимо этого, в новом учебном году школы самостоятельно будут принимать решение о целесообразности введения карантина.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в большинстве московских школ решили разделить поток входящих в образовательное учреждение детей на несколько частей.