Санкт-Петербург, , 10:30 — REGNUM В Санкт-Петербурге продолжается нуклонный рост новых случаев коронавирусной инфекции, начавшийся 21 августа. За последние сутки в городе выявили 187 носителей инфекции. Это на три случая больше, чем зафиксировали днем ранее.

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По данным федерального оперативного штаба от 28 августа, Петербург — второй после Москвы по суточному уровню заражения. Нарастающим итогом в городе подтверждено 36 104 случая заражения за всё время пандемии.

Цифры выздоровления также растут, но не столь большими темпами. За прошедшие сутки в Петербурге выписали 86 человек, общее число переболевших COVID-19 достигло 25 530 человек.

Количество смертей от коронавирусной инфекции в Петербурге превысило 2,4 тысячи за всё время.

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По данным городского оперативного штаба, за 27 августа в Петербурге обследовали на коронавирус 21 767 человек. Под медицинским наблюдением с подозрением на коронавирус находятся 404 человека. Из них двое — в обсерваторе, 402 — контактные лица без симптомов.

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Напомним, в Петербурге из более чем пяти тысяч коек, предназначенных для лечения больных с коронавирусной инфекцией, на сегодня свободны только 20%.

За последние сутки в России подтверждено 4829 случаев новой коронавирусной инфекции в 84 регионах. Нарастающим итогом зарегистрировано 980 405 случаев (+0,5% за сутки) в 85 регионах. За прошедшие сутки выписано по выздоровлении 5905 человек, за весь период выписано 798 466 пациентов, переболевших COVID-19.

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