Гай, Оренбургская область, , 10:30 — REGNUM В Оренбургской области вынесен приговор в отношении жителя Гайского городского округа. Мужчина признан виновным в совершении двойного убийства, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в СУ СКР по региону.

Установлено, что в сентябре 2019 года 56-летний мужчина в доме, расположенном пригороде Гая (деревне Старохалилово), после распития спиртных напитков в компании родни нанес ножевые удары 48-летней супруге и ее 29-летнему сыну. После этого злоумышленник скрылся с места на автомобиле.

За совершение двойного убийства мужчина приговорён к 16 годам лишения свободы. Отбывать срок будет в колонии строгого режима. После освобождения из мест заключения оренбуржец будет ограничен в свободе в течение двух лет.