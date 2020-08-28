Москва, , 10:20 — REGNUM Иммунитет к коронавирусу формируется даже у тех, кто ранее заразился им и болел в бессимптомной форме. Об этом заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова в ходе Совета ректоров.

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"Сегодняшняя ситуация оценивается как стабилизирующаяся. И почти в 60 раз у нас снизились темпы прироста по отношению к концу марта», — сказала Попова.

Она также уточнила, что конец марта берётся в качестве примера, поскольку этот период был началом ограничительных мероприятий.

Попова подчеркнула, что пожилые люди составляют 80% всех скончавшихся из-за COVID-19.

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