Пермь, , 10:20 — REGNUM В Перми суд первой инстанции вынес приговор в отношении мужчины, который признан виновным в крупном мошенничестве, сообщает краевая прокуратура.

По данным ведомства, в 2017—2018 годах мужчина со своим приятелем предложил бизнесмену вывести 20 млн рублей с заблокированного по решению налоговой службы счета. В результате через посредника в службы судебных приставов были переданы банковские реквизиты 14 физлиц для возбуждения исполнительных производств по поддельным документам о взыскании задолженности по зарплате. Вследствие преступления организациям был нанесен ущерб на более чем 16 млн рублей.

Ленинский районный суд Перми назначил мужчине два года лишения свободы с отбыванием срока в исправительной колонии общего режима. Суд удовлетворил гражданский иск на 16 млн рублей. Приговор в законную силу не вступил.