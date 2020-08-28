Москва, , 10:14 — REGNUM На сегодняшний день распространение коронавируса в России «абсолютно управляемо». Об этом заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова.

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По её словам, ситуация с коронавирусом в РФ стабилизируется.

Попова также рассказала, что в летних лагерях России отдохнуло более миллиона детей, и вспышек коронавируса в этих местах не было зафиксировано.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в Крыму был зафиксирован рекордный суточный прирост носителей коронавируса.