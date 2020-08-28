Владикавказ, , 10:13 — REGNUM В Северной Осетии 27 августа состоялось открытие Международного военно-технического форума «Армия-2020». Мероприятие проходит на аэродроме Владикавказского авиационного спортивного клуба ДОСААФ России, сообщили в пресс-службе Южного военного округа.

На площадке аэрокомплекса выставлено для обозрения более 50 единиц современной военной техники, стоящей на вооружении 58-й общевойсковой армии и других силовых структур региона. В ходе торжественной церемонии открытия посетителям форума были продемонстрированы навыки и умения военнослужащих, в том числе состоялось десантирование из вертолета в заданном районе с автомобилями высокой проходимости и показательное уничтожение лагеря террористов при поддержке мотострелков.

Посетителям форума предоставили возможность попробовать солдатской каши, приготовленной военными поварами на полевых кухнях КП-130, а также пострелять из автоматического пистолета Макарова в стрелковом тире под наблюдением опытных инструкторов. Мероприятия форума «Армия-2020» продлятся до 29 августа. Вход на них свободный, отметили в ЮВО.