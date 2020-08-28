Белгород, , 10:13 — REGNUM Оперативно доставить в роддом роженицу помогли сотрудники ДПС Белгорода. В машине скорой помощи не работали сигнальные устройства, и медики обратились к полицейским с просьбой сопроводить автомобиль, сообщили 28 августа в пресс-службе регионального УМВД.

Сотрудники ДПС капитан полиции Евгений Бондарев и старший лейтенант полиции Сергей Несветайло 27 августа в 13:17 оформляли ДТП на перекрёстке улиц Магистральная и Ворошилова в Белгороде. К ним подъехала скорая помощь, водитель которой пояснил, что в салоне находится роженица, но по пути в перинатальный центр перестали работать сигнальные устройства. Возможно, перегорел предохранитель и его можно поменять за пять минут, но этого времени у бригады нет. Скорой медицинской помощи требовалась помощь в проезде по улицам в час пик. Полицейские доложили о ситуации в дежурную часть и, включив сирены в своём автомобиле, сопроводили медиков, «расчистив» им дорогу.

В перинатальном центре в 14:10 на свет появилась девочка, роды прошли благополучно.