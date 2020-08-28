Сеул, , 10:26 — REGNUM Правительство Южной Кореи приняло решение продлить действующий в настоящее время режим социального дистанцирования второго уровня на одну неделю. Об этом сообщает KBS со ссылкой на премьер-министра страны Чон Сэ Гюна.

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Известно, что данное решение было обнародовано в ходе заседания Центрального штаба по борьбе с эпидемиями.

Чон Сэ Гюн отметил, что в рамках второго уровня режима будут введены дополнительные ограничения. В частности, сокращение рабочих часов предприятий общественного питания.

Премьер-министр также призвал церкви проводить службы в онлайн-режиме, чтобы избежать новых вспышек заражения. В случае нарушения указаний правительства, к ним будут применяться законодательные меры.

Как сообщало ИА REGNUM, за прошедшие сутки в Южной Корее выявили 371 случай заражения коронавирусом. Общее число подтверждённых случаев увеличилось до 19 077.

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