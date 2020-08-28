Ставрополь, , 10:36 — REGNUM Количество зарегистрированных случаев заражения коронавирусом нового типа на Ставрополье к утру 28 августа достигло 11 тыс. 606. За минувшие сутки в регионе выявили 125 носителей инфекции, сообщил у себя в Instagram губернатор края Владимир Владимиров.

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В настоящее время Ставрополье входит в двадцатку субъектов РФ с наибольшим числом случаев заражения коронавирусом и занимает первое место по этому показателю на Северном Кавказе. С 12 августа в крае ежедневно выявляется более 100 инфицированных.

Выздоровели на Ставрополье с начала пандемии 7 тыс. 398 носителей вируса (+143 за сутки), или около 68,4% заразившихся. Накануне в крае также зафиксировали три случая смерти пациентов с подтвержденным диагнозом, а их общее количество достигло 227.

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