Самара, , 10:19 — REGNUM Три пациента из отдалённых районов Самарской области были эвакуированы региональной службой санавиации. Об этом 28 августа сообщает пресс-служба министерства здравоохранения региона.

По сообщению пресс-службы ведомства, пациенты с двусторонней пневмонией с сопутствующими хроническими заболеваниями были доставлены из Исаклинского и Похвистневского районов в Самарскую областную клиническую больницу имени Середавина.

По словам главного врача СОКБ им. Середавина Сергея Пушкина, раньше для такой эвакуации автотранспортом потребовалось бы не меньше четырех часов. Вертолет же доставил пациентов за 50 минут.

Отмечается, что сейчас пациенты находятся под наблюдением медицинских работников в многопрофильном стационаре.

Ранее ИА REGNUM сообщало о том, что в Самарской области впервые за 37 лет была возобновлена работа санавиации. 20 августа текущего года врачи получили в свое распоряжение санитарный вертолёт Ми-8 для оказания неотложной помощи жителям отдаленных населенных пунктов.

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