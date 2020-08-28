Черновцы, Украина, , 10:11 — REGNUM В украинских Черновцах полиция возбудила уголовное дело в отношении депутатов местного совета, которые ослабили карантин вопреки решению центральной власти. Об этом сообщила пресс-служба национальной полиции Черновицкой области.

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По данным пресс-службы, дело возбуждено по статье «Нарушение санитарных правил и норм по предотвращению инфекционных болезней и массовых отравлений». Санкция статьи предусматривает тюремное заключение на срок до трёх лет.

Как сообщало ИА REGNUM, Черновцы были включены в так называемую «красную зону» адаптивного карантина. 25 августа депутаты местного совета на фоне акций протеста жителей города разрешили работу предприятий, заведений общепита, торговли, а также образовательных учреждений.

Напомним, ранее на Украине обновили очередной антирекорд по числу выявленных случаев заражения коронавирусом.

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